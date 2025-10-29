Родные военных ВСУ на акции в Киеве потребовали эвакуировать тела погибших

«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали в том числе провести эвакуацию с поля боя погибших», — говорится в сообщении.