Родные военных ВСУ на акции в Киеве потребовали эвакуировать тела погибших

Родственники украинских военнослужащих вышли на митинг в Киеве и потребовали от командования ВСУ предоставить информацию о ситуации с пропавшими без вести бойцами и эвакуировать с поля боя тела погибших, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали в том числе провести эвакуацию с поля боя погибших», — говорится в сообщении.
Автор поста отмечается, что на акции были замечены баннеры нацподразделения «Азов» *, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других «мясных» подразделений. На самом большом плакате были размещены фотографии пропавших военнослужащих 157 отдельной механизированной бригады ВСУ, отметил он.
Напомним, 25 октября родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг в Киеве с требованием ускорить поиски военнослужащих. Они держали флаги, плакаты с именами пропавших.
* Организация признана в РФ террористической и запрещена.