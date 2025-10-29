Президент Грузии поддержал запрет оппозиционных партий, связанных с Саакашвили

Ранее сообщалось, что грузинское общество ожидает извинений от Евросоюза за поддержку попытки свержения конституционного строя страны. Некоторые представители ЕС не принесли извинений за действия пресс-службы, в результате которых 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии.