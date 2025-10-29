Президент Грузии поддержал запрет оппозиционных партий, связанных с Саакашвили

«Когда они так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде… возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве», — сказал Кавелашвили.
До этого «Грузинская мечта» инициировала судебный процесс в Конституционном суде. Цель иска — добиться признания трёх оппозиционных партий — «Национального движения», «Лело — сильная Грузия» и «Коалиции за перемены» — не соответствующими конституции и их последующего запрета.
Ранее сообщалось, что грузинское общество ожидает извинений от Евросоюза за поддержку попытки свержения конституционного строя страны. Некоторые представители ЕС не принесли извинений за действия пресс-службы, в результате которых 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии.
