Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сняли санкции с Милорада Додика и членов его семьи

Додик поблагодарил в социальной сети президента США Дональда Трампа за снятие санкций.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США сообщило о снятии санкций с лидера правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика и членов его семьи.

В обновленном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) указано, что Додик, родившийся 12 марта 1959 года, больше не числится среди лиц, в отношении которых действуют специальные финансовые ограничения.

После публикации изменений Милорад Додик поблагодарил в социальной сети президента США Дональда Трампа. Он отметил, что снятие санкций исправляет «большую несправедливость», нанесенную Республике Сербской и ее представителям предыдущими администрациями США.

Ранее Додик заявил, что Британия, ФРГ и Франция хотят устроить в Сербии «цветную революцию».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше