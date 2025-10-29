Министерство финансов США сообщило о снятии санкций с лидера правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика и членов его семьи.
В обновленном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) указано, что Додик, родившийся 12 марта 1959 года, больше не числится среди лиц, в отношении которых действуют специальные финансовые ограничения.
После публикации изменений Милорад Додик поблагодарил в социальной сети президента США Дональда Трампа. Он отметил, что снятие санкций исправляет «большую несправедливость», нанесенную Республике Сербской и ее представителям предыдущими администрациями США.
Ранее Додик заявил, что Британия, ФРГ и Франция хотят устроить в Сербии «цветную революцию».