Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регулятор США снизил ставку до 3,75−4%

Решением Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей роль ЦБ США, учётная ставка была снижена на 0,25 процентных пункта. Новый диапазон ставки составляет 3,75−4% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Источник: Life.ru

После пяти заседаний подряд, на которых процентная ставка оставалась на уровне 4,25−4,5% годовых, Федеральная резервная система США на своем последнем заседании в 2025 году приняла решение о её снижении до 4−4,25% годовых. Следующее заседание ФРС намечено на 9−10 декабря.

Ранее сообщалось, что продолжительный правительственный шатдаун несёт серьёзные риски для оборонного сектора. Около 100 тысяч подрядчиков, участвующих в модернизации ядерного арсенала США, могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском. Если этот простой затянется, существует вероятность массового ухода квалифицированных специалистов, что может привести к остановке ключевых программ по обновлению ядерных вооружений.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше