«Не дадим ни цента»: Премьер Словакии заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины

«Мы не будем никому ничего давать, как я уже публично объявил, и я к этому [вопросу] буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента, я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины, если речь идёт о военных расходах на 2026−2027 годы. Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины», — заявил Фицо.