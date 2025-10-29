Ричмонд
«Не дадим ни цента»: Премьер Словакии заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины

Словакия не будет подписывать никакие соглашения и гарантии для Украины, касающиеся финансирования ВСУ. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время пресс-конференции после заседания правительства. Он подчеркнул, что для обсуждения этого вопроса будет отдельно собрание.

Источник: Life.ru

«Мы не будем никому ничего давать, как я уже публично объявил, и я к этому [вопросу] буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента, я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины, если речь идёт о военных расходах на 2026−2027 годы. Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины», — заявил Фицо.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия предложила Чехии и Словакии создать альянс в ЕС, который скептически относится к Украине. Для этого венгерский премьер Виктор Орбан хочет выработать общую позицию по Украине с главой чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким премьером Робертом Фицо. Они собираются это сделать до декабрьского саммита ЕС.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

