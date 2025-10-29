Грушко назвал угрозы Бельгии в адрес РФ наслаждением военным психозом

Грушко подчеркнул, что европейские дипломаты осознали посыл российского главы Владимира Путина, который объявил об испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон». По его словам, наша страна ясно показала, что способна эффективно защищать свои интересы и безопасность.