Грушко назвал угрозы Бельгии в адрес РФ наслаждением военным психозом

Грушко отметил, что слова министра обороны Бельгии не стоит воспринимать всерьез.

Источник: Комсомольская правда

Европейские государства явно «наслаждаются атмосферой военного психоза», готовясь к вооруженному противостоянию с Россией. Такое заявление сделал заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко в беседе с РБК. Таким образом он прокомментировал угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена в адрес Москвы.

«Это заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику. (…) Вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву», — сказал замминистра.

Дипломат отметил, что к заявлениям Франкена не стоит относиться серьезно.

Грушко подчеркнул, что европейские дипломаты осознали посыл российского главы Владимира Путина, который объявил об испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон». По его словам, наша страна ясно показала, что способна эффективно защищать свои интересы и безопасность.

Напомним, что совсем недавно Владимир Путин объявил о завершении тестирования подводного аппарата «Посейдон». Известно, что устройство работает на ядерном топливе. По словам политика, «Посейдон» не имеет аналогов в мире среди подобного вооружения.