Турецкий дипломат: Турция придает большое значение развитию отношений с Беларусью

Гючлю Джем Ышик выразил мнение, что углубление и расширение двусторонних отношений Турции и Беларуси также находит отражение в увеличении числа контактов и взаимных визитов. Только за последние месяцы несколько делегаций из Турции побывали в Минске, в том числе по линии пластической хирурги, образовательного сотрудничества, а также Торгово-промышленной палаты Анкары и ассоциации бизнесменов АСКОН, которые приняли участие в Минском экономическом форуме международного сотрудничества. По словам дипломата, большое значение имел визит в Минск председателя Высшего избирательного совета и его участие в II Международном электоральном форуме.