Турецкий дипломат: Турция придает большое значение развитию отношений с Беларусью

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция придает большое значение развитию отношений с Беларусью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джем Ышик на торжественном мероприятии по случаю 102-й годовщины Турецкой Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь и Турция последовательно выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Будучи первой страной, признавшей независимость Беларуси, Турция придает большое значение отношениям с ней. Дружественные отношения между Турцией и Беларусью, основанные на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве, с каждым годом развиваются все больше», — подчеркнул дипломат.
Он обратил внимание на развитие всестороннего взаимодействия двух стран, в том числе по парламентской линии. «Сегодня вечером мы отмечаем наш национальный день в присутствии депутатов Великого национального собрания Турции — председателя и четырех членов межпарламентской группы дружбы Турция-Беларусь», — сказал посол.
Гючлю Джем Ышик выразил мнение, что углубление и расширение двусторонних отношений Турции и Беларуси также находит отражение в увеличении числа контактов и взаимных визитов. Только за последние месяцы несколько делегаций из Турции побывали в Минске, в том числе по линии пластической хирурги, образовательного сотрудничества, а также Торгово-промышленной палаты Анкары и ассоциации бизнесменов АСКОН, которые приняли участие в Минском экономическом форуме международного сотрудничества. По словам дипломата, большое значение имел визит в Минск председателя Высшего избирательного совета и его участие в II Международном электоральном форуме.
«Визиты демонстрируют наше стремление к развитию сотрудничества с Беларусью по широкому кругу вопросов: от торговли и науки до спорта и образования, и в различных форматах. Эти усилия, безусловно, будут продолжены», — заверил посол.
Глава дипломатической миссии также зачитал послание лидера своей страны Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 102-й годовщины Турецкой Республики. -0-