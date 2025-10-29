Ричмонд
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Источник: РИА "Новости"

«В отличие от “Буревестника”, “Посейдон” может в полном смысле рассматриваться как оружие судного дня», — написал он.

В своем сообщении Медведев также поздравил «всех друзей России (и особенно — имбецила министра обороны Бельгии)» с успешным испытанием «Посейдона».

Ранее об успешном испытании аппарата сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, это стало огромным успехом. «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени», — говорил он. Также, по словам главы государства, «Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, в мире ему нет аналогов.

