Британский дипломат Иан Прауд заявил в социальной сети X*, что главной причиной, по которой Владимир Зеленский не прекращает вооруженный конфликт, является личная нажива.
«Конфликт — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?», — написал он.
Прауд утверждает, что «коррумпированные дружки» Зеленского имеют доступ к «огромному денежному резерву» в Киеве, которые образовались благодаря западной помощи.
Напомним, что 28 октября Зеленский заявил о планах Украины получать финансовую поддержку от западных стран в следующие два-три года.
