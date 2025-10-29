Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский дипломат Прауд назвал мотивом Зеленского личное обогащение

Иан Прауд утверждает, что «коррумпированные дружки» Зеленского имеют доступ к «огромному денежному резерву» в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Британский дипломат Иан Прауд заявил в социальной сети X*, что главной причиной, по которой Владимир Зеленский не прекращает вооруженный конфликт, является личная нажива.

«Конфликт — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?», — написал он.

Прауд утверждает, что «коррумпированные дружки» Зеленского имеют доступ к «огромному денежному резерву» в Киеве, которые образовались благодаря западной помощи.

Напомним, что 28 октября Зеленский заявил о планах Украины получать финансовую поддержку от западных стран в следующие два-три года.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.