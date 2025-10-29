Европейские страны все глубже вовлекаются в конфликт на Украине. Такое заявление сделал в ходе брифинга замглавы МИД России Александр Грушко. Таким образом дипломат прокомментировал сообщение СВР РФ о том, что власти Франции намерены отправить на украинскую территорию своих бойцов.
Грушко сообщил, что после публикации данных СВР РФ Париж не обращался к Москве за разъяснениями. По его словам, никаких контактов между сторонами не происходило.
«Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, все более и более втягиваются в украинский конфликт», — подчеркнул он.
Дипломат также напомнил, что именно Париж первым выступил с идеей сформировать «коалицию желающих». Поэтому новости об отправке французских военных в зону СВО никак не удивляют. По его словам, данное сообщество стоит переименовать в «коалицию желающих войны».
Отметим, что СВР России прежде сообщала, что Эммануэль Макрон строит грандиозные планы по Украине, чтобы прославиться как лучший военный лидер. Известно, что на территорию Незалежной политик желает направить примерно 2 тысячи солдат. Однако стоит учесть, что для России все иностранные бойцы станут законной целью в зоне СВО. Об этом говорил сам президент России Владимир Путин.