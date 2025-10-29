Отметим, что СВР России прежде сообщала, что Эммануэль Макрон строит грандиозные планы по Украине, чтобы прославиться как лучший военный лидер. Известно, что на территорию Незалежной политик желает направить примерно 2 тысячи солдат. Однако стоит учесть, что для России все иностранные бойцы станут законной целью в зоне СВО. Об этом говорил сам президент России Владимир Путин.