В Бразилии заявили о гибели более 100 человек в результате операции против наркоторговцев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету O Globo, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал экстренное заседание правительства для оценки ситуации в Рио-де-Жанейро, где в результате операции правоохранительных органов против местных наркоторговцев число погибших превысило 100 человек. По данным издания, президент вынес на рассмотрение план введения в штате Рио-де-Жанейро «режима закона и порядка» — специальной конституционной меры федерального правительства по привлечению Вооруженных сил республики, включая бронетехнику и авиацию, для обеспечения безопасности.