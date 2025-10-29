Ричмонд
В Бразилии заявили о гибели более 100 человек в результате операции против наркоторговцев

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Рио-де-Жанейро подтверждает гибель свыше 100 человек в результате спецоперации против банды наркоторговцев. Об этом сообщил представитель полиции Фелипе Кури, информирует РИА Новости.

«Всего вчера было нейтрализовано 58 человек. Учитывая тела, найденные сегодня, а это 61 тело, всего погибло 119 человек, из которых 115 — наркотеррористы и четверо — наши полицейские», — заявил Кури.

В свою очередь офис омбудсмена штата Рио-де-Жанейро сообщил РИА Новости о гибели 132 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету O Globo, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал экстренное заседание правительства для оценки ситуации в Рио-де-Жанейро, где в результате операции правоохранительных органов против местных наркоторговцев число погибших превысило 100 человек. По данным издания, президент вынес на рассмотрение план введения в штате Рио-де-Жанейро «режима закона и порядка» — специальной конституционной меры федерального правительства по привлечению Вооруженных сил республики, включая бронетехнику и авиацию, для обеспечения безопасности.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что глава всемирной организации обеспокоен большим числом погибших и пострадавших в результате операции правоохранительных органов Рио-де-Жанейро против местных наркоторговцев и призывает бразильские власти провести расследование произошедшего.

28 октября полиция Рио-де-Жанейро провела крупную операцию против местных наркоторговцев. В операции приняли участие около 2,5 тыс. полицейских. -0-

