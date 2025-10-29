Медведев: «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя успешное проведение испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, поздравил с этим событием всех «друзей России».
«Поздравляю всех друзей России (и особенно — имбецила министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного аппарата “Посейдон” с ядерной энергетической установкой», — написал политик в личном аккаунте в мессенджере MAX.
По словам Медведева, «Посейдон» действительно можно рассматривать в качестве «оружия Судного дня», как его охарактеризовали некоторые западные эксперты.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», назвав их огромным успехом. По его словам, РФ удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное время.