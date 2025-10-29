Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня

Медведев поздравил «друзей России» с успешным проведением испытаний «Посейдона».

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя успешное проведение испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, поздравил с этим событием всех «друзей России».

«Поздравляю всех друзей России (и особенно — имбецила министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного аппарата “Посейдон” с ядерной энергетической установкой», — написал политик в личном аккаунте в мессенджере MAX.

По словам Медведева, «Посейдон» действительно можно рассматривать в качестве «оружия Судного дня», как его охарактеризовали некоторые западные эксперты.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», назвав их огромным успехом. По его словам, РФ удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное время.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше