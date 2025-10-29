Командир 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин, известный своими радикальными взглядами, подвергал жизнь подчинённых смертельной опасности, отдавая приказы атаковать укрепрайоны ДНР, Запорожской и Харьковской областей. В это же самое время сам командующий предпочитал отдыхать, проводя время далеко от фронта и попивая шампанское.