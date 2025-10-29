«Комбриг 157-й бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в “мясных штурмах” в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — рассказал информированный источник РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ. В частности было нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
