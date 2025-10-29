Ричмонд
Комбриг ВСУ отдыхал с шампанским, пока его солдаты гибли в «мясных» штурмах

Командир 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин, известный своими радикальными взглядами, подвергал жизнь подчинённых смертельной опасности, отдавая приказы атаковать укрепрайоны ДНР, Запорожской и Харьковской областей. В это же самое время сам командующий предпочитал отдыхать, проводя время далеко от фронта и попивая шампанское.

Источник: Life.ru

«Комбриг 157-й бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в “мясных штурмах” в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — рассказал информированный источник РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ. В частности было нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.