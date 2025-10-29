Медведев назвал аппарат «Посейдон» оружием судного дня

Глава государства подчеркнул, что аппарат обладает уникальными характеристиками по скорости и глубине хода, и его перехват технически невозможен. Путин также отметил, что мощность «Посейдона» значительно превосходит параметры межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая готовится к постановке на боевое дежурство.