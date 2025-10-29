Медведев назвал аппарат «Посейдон» оружием судного дня

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» может рассматриваться как «оружие судного дня».
«В отличие от “Буревестника”, “Посейдон” может в полном смысле рассматриваться как оружие судного дня», — отметил Медведев в своем блоге на платформе Max.
Ранее президент России Владимир Путин, посещая Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, рассказал о проведенных испытаниях «Посейдона». По его словам, впервые была запущена атомная энергетическая установка, обеспечившая длительную автономную работу аппарата.
Глава государства подчеркнул, что аппарат обладает уникальными характеристиками по скорости и глубине хода, и его перехват технически невозможен. Путин также отметил, что мощность «Посейдона» значительно превосходит параметры межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая готовится к постановке на боевое дежурство.
В Кремле ранее отмечали, что разработка «Посейдона» является значимым шагом в укреплении обороноспособности страны.