Беларусь и Турция последовательно выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств

Он также подчеркнул: «Такая совместная работа приводит к закономерным плодотворным результатам: четыре года подряд наш оборот товаров и услуг динамично растет и приближается к 2-миллиардной отметке. У нас также много планов, в том числе провести ряд официальных и деловых визитов, реализовать инвестпроекты. Одновременно идет развитие других направлений взаимодействия. Ярким примером является недавний визит в Беларусь председателя Высшего избирательного совета Турции, в ходе которого был подписан меморандум о сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией нашей страны. А сегодня в Минске находится делегация Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы с Республикой Беларусь».