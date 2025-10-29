29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция последовательно выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на торжественном мероприятии по случаю 102-й годовщины Турецкой Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
Турецкий дипломат: Турция придает большое значение развитию отношений с Беларусью.
«Этот праздник — символ несокрушимого духа турецкого народа, который проложил себе путь к свободе, прогрессу и единству. И мне приятно, что на этом пути наши народы пересекались. Но наc связывают еще более глубокие исторические и современные корни: от древних торговых маршрутов Шелкового пути до общих традиций гостеприимства, уважения традиционных семейных ценностей и совпадающих взглядов на многие вопросы современного мироустройства», — сказал Максим Рыженков.
Он подчеркнул: «Беларусь и Турция последовательно выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, не приемлют незаконные односторонние санкции, ратуют за справедливое мироустройство. Мы признательны нашим турецким друзьям за их принципиальное — негативное — отношение к противоправным инструментам в отношении Беларуси».
Министр также заметил: «Как здесь ни присоединиться к мудрым словам основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка о том, что “пока нация прочно связана изнутри и едина, в мире нет силы, которая могла бы разрушить ее”. История современного мира это подтверждает».
«Особенно ценными в современных и непростых условиях являются усилия наших турецких друзей по урегулированию вооруженного конфликта в Украине — от предоставления переговорной площадки до обеспечения продовольственной безопасности. В этом отношении наша готовность оказать всяческое содействие для достижения мира в этом регионе полностью совпадает», — выразил мнение Максим Рыженков.
Он обратил внимание, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своем поздравлении турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану отметил, что «дальнейшая позитивная динамика двусторонних контактов будет способствовать углублению и интенсификации отношений на пользу народов наших стран».
«С каждым годом интенсивность нашего взаимодействия неизменно усиливается: регулярные визиты на различных уровнях, контакты министерств и ведомств в Беларуси и Турции, а также на международных площадках, где мы оказываем взаимную поддержку, встречи деловых кругов», — продолжил министр.
Он также подчеркнул: «Такая совместная работа приводит к закономерным плодотворным результатам: четыре года подряд наш оборот товаров и услуг динамично растет и приближается к 2-миллиардной отметке. У нас также много планов, в том числе провести ряд официальных и деловых визитов, реализовать инвестпроекты. Одновременно идет развитие других направлений взаимодействия. Ярким примером является недавний визит в Беларусь председателя Высшего избирательного совета Турции, в ходе которого был подписан меморандум о сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией нашей страны. А сегодня в Минске находится делегация Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы с Республикой Беларусь».
В завершение он добавил личную ремарку: «В силу объективных обстоятельств мы с коллегами в настоящее время являемся гораздо более частыми гостями Турции, потому что даже в Европу мы летим через аэропорт Стамбула. И все эти транзитные рейсы обеспечиваются турецкой стороной с максимальным удобством, комфортом и доброжелательным отношением».-0-