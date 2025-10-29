Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал «Посейдон» полноценным оружием «Судного дня»

Российский подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой можно рассматривать в качестве оружия «Судного дня». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев у себя в канале в мессенджере Max.

Источник: Life.ru

«В отличие от “Буревестника”, “Посейдон” может в полном смысле рассматриваться как оружие “Судного дня”, — написал он. Также в своём сообщении Медведев обратился ко всем “друзьям” России, поздравив их с успешным испытанием “Посейдона”.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер назвал это «огромным успехом». Этот аппарат, как утверждается, превосходит российские межконтинентальные ракеты «Сарматы». Также отмечалось, что отечественные ядерные торпеды «Посейдон» способны опередить по скорости любой корабль. Они легко могут обойти американскую авианосную группу.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше