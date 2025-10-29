Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС очень серьезной

«Ситуация [на ЗАЭС] остается очень серьезной. Мы по-прежнему находимся в состоянии, когда там ведутся боевые действия», — сказал он, трансляция брифинга опубликована на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).
Гросси подчеркнул, что в районе ЗАЭС необходимо достигнуть перемирие, чтобы рабочие могли провести ремонт электростанции. Кроме того, глава МАГАТЭ подтвердил, что работы по восстановлению линии электропередачи «Ферросплавная-1», необходимой для энергоснабжения станции, продолжаются.
23 октября сообщалось, что на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания. Уточнялось, что ранее энергоснабжение осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Позднее МАГАТЭ подтвердило восстановление внешнего питания ЗАЭС.
Гросси 18 октября сообщил, что работы по ЗАЭС начались после создания местных зон прекращения огня для продолжения работ. Согласовать политические и технические условия ремонта ЗАЭС удалось благодаря взаимодействию МИД РФ, «Росатома» и МАГАТЭ.
До этого, 9 октября, начался процесс восстановления линий энергоснабжения на электростанции. Гросси вел переговоры с Москвой и Киевом для восстановления подачи электроэнергии, которая необходима для охлаждения шести остановленных реакторов и отработавшего топлива.