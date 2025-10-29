Армия США сообщила об отзыве из Европы боевой группы ВДВ без замены

Боевая группа пехотной бригады американской воздушно-десантной дивизии будет переведена в Кентукки без дальнейшей замены, сообщили в Командовании армии США по Европе и Африке.
«Боевая группа 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии будет передислоцирована в запланированное время в свою основную часть в Кентукки без замены», — говорится в распространенном релизе ведомства.
В нем подчеркивается, что этот факт не стоит трактовать как вывод войск США из Европы или как ослабление обязательств Вашингтона перед НАТО. В командовании назвали свое решение позитивным признаком «возросшего европейского потенциала и ответственности».
«Наши союзники по НАТО откликаются на призыв президента Трампа взять на себя основную ответственность за оборону Европы конвенциональными вооруженными силами», — заявили в армии.
Там также заверили, что вывод группы военных не повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе.
Ранее Минобороны Румынии сообщило, что США оповестили своих союзников по НАТО о планах сократить военное присутствие вдоль восточной границы Европы с Украиной, так как они сосредоточены на приоритетах безопасности в других частях мира.