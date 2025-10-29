Грушко: Угрозы Бельгии Москве являются проявлением «военного психоза»

«Это заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику. Ознакомился с его высказыванием. Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошёл вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьёзно это невозможно комментировать», — цитирует Грушко РБК.