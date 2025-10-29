Ричмонд
В США опрос показал, что работа Трампа не нравится 58% американцев

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа достиг нового исторического минимума, показал опрос издания Economist и компании YouGov.

Источник: Аргументы и факты

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа достиг нового исторического минимума, показал опрос издания Economist и компании YouGov. По данным исследования, работу Трампа не одобряют 58% американцев.

В публикации на сайте YouGov отмечается, что 39% респондентов положительно оценивают деятельность президента, а 58% выражают недовольство, при этом чистый рейтинг одобрения составляет −19. Отмечается, что это самый низкий показатель, который Трамп когда-либо получал в рамках опросов Economist и YouGov во время второго срока.

Кроме того, исследование показало, что прошедшие 18 октября протесты под лозунгом No Kings поддержали 49% опрошенных, а негативно к ним отнеслись 33%. При этом только 8% респондентов заявили о личном участии в акциях.

Опрос также показал уровень доверия американцев к различным институтам: наибольшее доверие вызывают военные (53%), малый бизнес (52%) и полиция (41%), тогда как Конгресс пользуется доверием лишь у 8% респондентов.

Исследование проводилось с 24 по 27 октября среди 1623 взрослых жителей США. В публикации отмечается, что допустимая погрешность для всей выборки составляет приблизительно 3,5%.

Ранее собщалось, что американцы за рубежом массово отказываются от гражданства США.

