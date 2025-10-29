В США опрос показал, что работа Трампа не нравится 58% американцев

В публикации на сайте YouGov отмечается, что 39% респондентов положительно оценивают деятельность президента, а 58% выражают недовольство, при этом чистый рейтинг одобрения составляет −19. Отмечается, что это самый низкий показатель, который Трамп когда-либо получал в рамках опросов Economist и YouGov во время второго срока.