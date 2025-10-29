В Киеве прошёл митинг родственников военных ВСУ с требованием эвакуировать тела

В частности, звучали заявления о том, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой, 117-й отдельной тяжёлой механизированной и 118-й отдельной механизированной бригадах солдат не эвакуируют с утраченных позиций, из-за чего те вынуждены сдаваться в плен. Также сообщалось о случаях издевательств и содержания солдат в ямах в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Родственники заявляли и о других нарушениях: выдаче телефонов под наблюдением раз в неделю в 225-й и 425-й отдельных штурмовых полках, отправке неподготовленных новобранцев на передовую, присвоении вещей пропавших без вести в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.