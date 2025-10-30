Цивилев и Кондратьев обсудили развитие ТЭК Кубани

Министр энергетики России прибыл в Краснодарский край. Сергей Цивилев вместе с главой Кубани побывал на одном из объектов энергетики. Далее состоялась встреча, на которой главой темой стала подготовка региона к зиме. Также Цивилев и Кондратьев обсудили летние нагрузки на энергосистему.
В этом году рост на энергосистему Кубани по прогнозам увеличится и составит рост на 3,9%.
«За 9 месяцев аварийность на объектах генерации снизилась на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это очень хорошие темпы», — отметил Сергей Цивилев.
На встрече было озвучено, что на Кубани планируют построить более 2 гигаватт энергетических мощностей и 250 мегаватт накопителей.
«У нас находятся более 580 инвестпроектов на 4 трлн 400 млрд, они влияют на стабильность экономики. Но из-за дефицита энергомощностей 210 проектов могут не завершиться», — отметил важность реализации новых проектов Кондратьев.
Известно, что в крае есть нехватка электроэнергии, особенно в пиковые нагрузки. Дефицит может покрыть введенная в эксплуатацию ТЭС «Ударная». Также в эту проблему могут решить возведение дополнительных энергоблоков на ТЭС «Кубанская» в Динском районе и на Краснодарской ТЭС.
На подготовку к зиме выделено 10 млрд — в крае провели модернизацию котельных, заменили изношенные сети.