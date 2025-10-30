Цивилев и Кондратьев обсудили развитие ТЭК Кубани

Известно, что в крае есть нехватка электроэнергии, особенно в пиковые нагрузки. Дефицит может покрыть введенная в эксплуатацию ТЭС «Ударная». Также в эту проблему могут решить возведение дополнительных энергоблоков на ТЭС «Кубанская» в Динском районе и на Краснодарской ТЭС.