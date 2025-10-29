ГА ООН потребовала от США прекращения блокады Кубы

Генассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию, призывающую США прекратить экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго в отношении Кубы. Трансляция голосования велась на сайте ООН.
Так, за снятие санкций проголосовали 165 стран Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе Россия. Против проголосовали только семь стран, среди которых США, Украина и Израиль, воздержались еще 12 государств.
Помимо призыва к отмене санкций против Кубы, резолюция содержит требование к генсеку ООН о подготовке доклада по ее исполнению.
Ранее сообщалось, что РФ намерена внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект документа о провозглашении 14 декабря Международным днём борьбы с колониализмом.