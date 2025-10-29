Ричмонд
ГА ООН потребовала от США прекращения блокады Кубы

За снятие санкций проголосовали 165 стран Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Аргументы и факты

Генассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию, призывающую США прекратить экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго в отношении Кубы. Трансляция голосования велась на сайте ООН.

Так, за снятие санкций проголосовали 165 стран Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе Россия. Против проголосовали только семь стран, среди которых США, Украина и Израиль, воздержались еще 12 государств.

Помимо призыва к отмене санкций против Кубы, резолюция содержит требование к генсеку ООН о подготовке доклада по ее исполнению.

Ранее сообщалось, что РФ намерена внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект документа о провозглашении 14 декабря Международным днём борьбы с колониализмом.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше