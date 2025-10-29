Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия остается сверхдержавой, а те, кто не видит исходящей от нее опасности, «жестоко ошибаются». Однако чуть ранее он грозился «сровнять Москву с землей». В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что западная Европа готовится к военному столкновению с Российской Федерацией, и там «наслаждаются атмосферой военного психоза».
Министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию «геополитической сверхдержавой с сильной армией и огромным боевым духом». Так он прокомментировал слова профессора международной политики Хендрика Воса, усомнившегося в необходимости наращивать военный бюджет.
Франкен подчеркнул, что Россия производит в четыре раза больше снарядов, чем все государства-участники НАТО. При этом Москва может приобрести «гораздо больше за те же деньги, что и мы», указал он.
«Когда же нам, в конце концов, будет достаточно? Если мы удвоим? Может быть, удесятерим?» — заявил министр в интервью De Morgen.
Он выразил уверенность, что те, кто не видит опасности, якобы исходящей от России, «жестоко ошибаются».
"Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах.
В Европе даже нет центрального командования. За исключением нескольких подразделений Еврокорпуса в Страсбурге, у нас нет ничего, что можно немедленно бросить в бой", — отметил Франкен.
Одновременно министр пригрозил, что ~НАТО «сровняет Москву с землей», если Россия нанесет ракетный удар по Брюсселю.~
«Маразм крепчает».
Посольство России в Бельгии выпустило комментарий в Telegram, в котором раскритиковало заявления Франкена о том, что «Москву с землей сровняют». Их назвали «вызывающими и безответственными», а также «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности». «Что называется, маразм крепчал», — говорится в сообщении.
«Примечательно, что сразу после публикации интервью бельгийский министр, видимо, испугавшись собственных глупостей, бросился оправдываться в соцсетях, что его “неправильно поняли”. Действительно, как можно понять тот когнитивный диссонанс, который поразил господина Франкена?» — отметили в посольстве.
Там подчеркнули, что министр по сути признал «неэффективность и ущербность проводимой евроатлантистами политики». Одновременно он призвал к «еще большей милитаризации Европы ценой ее социально-экономического благополучия и накачке вооружениями киевского режима для борьбы до последнего украинца».
Дипломаты добавили, что Франкен «прямым текстом проговорился», что с Россией воюет вовсе не Украина, которая в одиночку «давно бы потерпела поражение», а «весь коллективный Запад».
«Именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну», — заключили в посольстве.
«Серьезно невозможно комментировать».
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко тоже прокомментировал слова Франкена, заявив, что Западная Европа «наслаждается атмосферой военного психоза», готовясь к военному конфликту с Москвой.
«Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», — сказал Грушко.
Дипломат отметил, что европейские дипломаты не выражали озабоченность в связи с испытаниями «Буревестника» и «Посейдона», «но сигнал профессионалы поняли».
«По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности», — заключил замминистра.
В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.
«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — сказал глава внешнеполитического ведомства.