Министр обороны Бельгии Франкен: РФ остается сверхдержавой, ее нужно бояться

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия остается сверхдержавой, а те, кто не видит исходящей от нее опасности, «жестоко ошибаются». Однако чуть ранее он грозился «сровнять Москву с землей». В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что западная Европа готовится к военному столкновению с Российской Федерацией, и там «наслаждаются атмосферой военного психоза».