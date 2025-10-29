Луна сообщила, что ведется подготовка встречи конгресса США и Госдумы РФ

Ранее в Кремле высказались о текущих отношениях между Россией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на готовность к открытому диалогу с Вашингтоном, Москва прежде всего будет исходить из своих национальных интересов. Он также отметил, что сейчас связи между двумя государствами остаются на минимальном уровне.