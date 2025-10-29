Луна сообщила, что ведется подготовка встречи конгресса США и Госдумы РФ

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила о начавшейся подготовке встречи между представителями американского конгресса и Госдумы Российской Федерации. Эту информацию она сообщила представителям СМИ в среду, 29 октября.
«Я возглавлю делегацию членов конгресса для встречи с российской Думой», — поделилась политик подробностями с журналистами.
Луна уточнила, что в настоящее время идут переговоры о дате и месте будущей встречи. Конгрессвумен добавила, что стороны стремятся выбрать оптимальные условия для проведения диалога.
Ранее в Кремле высказались о текущих отношениях между Россией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на готовность к открытому диалогу с Вашингтоном, Москва прежде всего будет исходить из своих национальных интересов. Он также отметил, что сейчас связи между двумя государствами остаются на минимальном уровне.