Луна сообщила, что ведется подготовка встречи конгресса США и Госдумы РФ

Луна заявила, что возглавит делегацию представителей конгресса Америки.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила о начавшейся подготовке встречи между представителями американского конгресса и Госдумы Российской Федерации. Эту информацию она сообщила представителям СМИ в среду, 29 октября.

«Я возглавлю делегацию членов конгресса для встречи с российской Думой», — поделилась политик подробностями с журналистами.

Луна уточнила, что в настоящее время идут переговоры о дате и месте будущей встречи. Конгрессвумен добавила, что стороны стремятся выбрать оптимальные условия для проведения диалога.

Ранее в Кремле высказались о текущих отношениях между Россией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на готовность к открытому диалогу с Вашингтоном, Москва прежде всего будет исходить из своих национальных интересов. Он также отметил, что сейчас связи между двумя государствами остаются на минимальном уровне.

