Bild: в Киеве считают, что предстоящая зима может стать катастрофической

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Предстоящая зима в случае коллапса энергетической системы может стать катастрофической для Украины, считают в Киеве.

Источник: AP 2024

В материале газеты Bild отмечают, что уже серьезные повреждения получили 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры.

«Предстоящая зима будет самой тяжелой», — приводит издание слова неназванного источника в Киеве.

28 октября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что грядущая зима будет решающей для Украины. В свою очередь министр экономики Катерина Райхе во время визита в Киев в конце октября сообщила о решении Германии увеличить взносы в фонд поддержки энергетики Украины еще на €30 млн — до €450 млн. 27 октября Райхе создала рабочую группу по вопросам поставок Киеву мобильных отопительных систем, трансформаторов, кабелей для восстановления энергетической инфраструктуры.