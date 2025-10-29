Bild: в Киеве считают, что предстоящая зима может стать катастрофической

28 октября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что грядущая зима будет решающей для Украины. В свою очередь министр экономики Катерина Райхе во время визита в Киев в конце октября сообщила о решении Германии увеличить взносы в фонд поддержки энергетики Украины еще на €30 млн — до €450 млн. 27 октября Райхе создала рабочую группу по вопросам поставок Киеву мобильных отопительных систем, трансформаторов, кабелей для восстановления энергетической инфраструктуры.