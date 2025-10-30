Азербайджан ликвидировал офис Би-би-си и отозвал аккредитацию журналистов

Би-би-си закрыла офис в Азербайджане в феврале после устного указания от МИД. Как пишет APA, сейчас появилась информация, что журналисты продолжают работу — направляют запросы в различные структуры и проводят расследования. Азербайджанский регулятор напомнил, что филиалы и представительства иностранных изданий в Азербайджане могут открываться только в случаях, предусмотренных международными договорами, в которых участвует Баку, чего нет в случае с Би-би-си.