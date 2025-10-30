Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI сообщило о разработке ВС РФ стреляющих до 200 км бомб с УМПК

Вооруженные силы России (ВС РФ) разработали и развернули ряд авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции УМПК, имеющих дальность поражения до 120 миль (200 км). Об этом 29 октября сообщило издание The National Interest (NI) со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Воздушно-космические силы России разработали и развернули “экспериментальные авиационные боеприпасы большой дальности”, которые могут поражать цели на расстоянии от 90 до 120 миль», — сказано в публикации.

Отмечается, что испытываются несколько различных боеприпасов, например, «Гром-Э1».

По данным издания, УДКМ превращают «тупые» бомбы в «умные», сопрягая их с широким спектром обычных бомб, включая 2000-фунтовые, 1000-фунтовые и 500-фунтовые боеприпасы. По мнению NI, это позволит создать управляемую всепогодную бомбу, которая может поражать цели с высокой точностью.

Специалисты лаборатории по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 123-й бригады Южной группировки войск 25 октября рассказали «Известиям» об особенностях своей работы в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты лаборатории отметили, что российские подразделения БПЛА превосходят и местами опережают украинские, которые, в свою очередь, пытаются создавать БПЛА наподобие отечественных.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше