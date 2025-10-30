«Воздушно-космические силы России разработали и развернули “экспериментальные авиационные боеприпасы большой дальности”, которые могут поражать цели на расстоянии от 90 до 120 миль», — сказано в публикации.
Отмечается, что испытываются несколько различных боеприпасов, например, «Гром-Э1».
По данным издания, УДКМ превращают «тупые» бомбы в «умные», сопрягая их с широким спектром обычных бомб, включая 2000-фунтовые, 1000-фунтовые и 500-фунтовые боеприпасы. По мнению NI, это позволит создать управляемую всепогодную бомбу, которая может поражать цели с высокой точностью.
Специалисты лаборатории по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 123-й бригады Южной группировки войск 25 октября рассказали «Известиям» об особенностях своей работы в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты лаборатории отметили, что российские подразделения БПЛА превосходят и местами опережают украинские, которые, в свою очередь, пытаются создавать БПЛА наподобие отечественных.