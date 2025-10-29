FT назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу

С начала прошлого месяца США потопили не менее 14 судов, подозреваемых в наркоторговле, в результате погибли по меньшей мере 57 человек. Как пишет газета, это вызвало сомнения в истинных целях операции: несмотря на официальные заявления о борьбе с наркотиками, включение в состав группировки десантных кораблей и трех эсминцев породило предположения, что Вашингтон может готовиться к свержению власти в Венесуэле.