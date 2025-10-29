Британский дипломат раскрыл истинные мотивы Зеленского продолжать конфликт

Ранее сообщалось, что на этой неделе состоятся переговоры между представителями Украины и Евросоюза. Во время встречи стороны обсудят детали плана по урегулированию конфликта, о чём заявил Владимир Зеленский после встречи с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Давидом ван Вилом. Предполагается, что план станет основой для дальнейших дипломатических шагов. По словам экс-комика, возобновить агрессию после прекращения огня будет очень сложно, если будут существовать сильные гарантии безопасности.