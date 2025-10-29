На Западе считают, что Россия не пойдёт на прекращение огня до переговоров

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свою оценку перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, отметив значительный прогресс в направлении достижения мира. Он сообщил, что всего полгода назад его убеждение заключалось в том, что боевые действия будут продолжаться бесконечно: тогда он предполагал, что конфликт может затянуться на пятнадцать лет. Однако по его словам, уже месяц назад он начал отмечать «невероятный прогресс» на пути к мирному разрешению ситуации.