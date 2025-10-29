Медведев заявил, что испытания «Посейдона» могут привести к исчезновению Бельгии

В России провели испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Этот вид оружия новейший в своем роде. Целая страна вроде Бельгии исчезнет, если применить аппарат против нее. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети.
Он отметил успешность запуска подводного аппарата «Посейдон». Зампред Совета безопасности отреагировал на сообщение пользователя о необходимости новых испытаний.
«Тогда Бельгия исчезнет», — заявил в ответ на комментарий Дмитрий Медведев.
Президент России Владимир Путин назвал запуск подлодки-носителя успешным. Он отметил, что стране впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени.