Медведев заявил, что испытания «Посейдона» могут привести к исчезновению Бельгии

В России провели испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Этот вид оружия новейший в своем роде. Целая страна вроде Бельгии исчезнет, если применить аппарат против нее. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети.