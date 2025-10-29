Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил, что испытания «Посейдона» могут привести к исчезновению Бельгии

Медведев предупредил, что страна вроде Бельгии исчезнет, если против нее испытать «Посейдон».

Источник: Комсомольская правда

В России провели испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Этот вид оружия новейший в своем роде. Целая страна вроде Бельгии исчезнет, если применить аппарат против нее. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети.

Он отметил успешность запуска подводного аппарата «Посейдон». Зампред Совета безопасности отреагировал на сообщение пользователя о необходимости новых испытаний.

«Тогда Бельгия исчезнет», — заявил в ответ на комментарий Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин назвал запуск подлодки-носителя успешным. Он отметил, что стране впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше