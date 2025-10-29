Достижение взаимопонимания с Россией, в том числе по урегулированию украинского кризиса, отвечает интересам США. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.
Луна подчеркнула, что эпоха холодной войны закончилась более трёх десятилетий назад.
«Эта эпоха позади, и американцы не заинтересованы в ее возрождении. Стремление к взаимопониманию с Россией и поддержка мирного урегулирования этого разрушительного конфликта через диалог и компромисс — это истинная позиция America First», — цитирует ТАСС заявление Луны по итогам встречи со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Напомним, America First (Америка превыше всего) — слоган, придуманный президентом США Вудро Вильсоном. Его использовал в ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп.
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна известна тем, что стремится возобновить диалог США и России и открыть путь к процветанию, торговле и стабильному миру.
За это Луна часто подвергается критике в США. При этом в ответ на критику, касающуюся ее контактов с Россией, конгрессвумен отвечает, что не видит в них проблемы и считает отказ от общения «полной глупостью».
Ранее президент США Дональд Трамп вызвал обеспокоенность на Западе, отказавшись от жестких требований к России.