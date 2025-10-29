Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна заявила о подготовке встречи законодателей США и России

Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о подготовке к проведению встречи американских и российских законодателей. Как она сообщила ТАСС, на данный момент идёт обсуждение деталей через дипломатические каналы.

Источник: Life.ru

«Я возглавлю делегацию членов Конгресса, чтобы встретиться (с коллегами. — Прим. Life.ru) из российской Думы. И мы в настоящее время координируем действия по дипломатическим каналам, чтобы определить место этой встречи», — сказала она.

Напомним, именно с Луной встретился спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и подарил политику цветы и шоколад с изображением и цитатами российского лидера Владимира Путина. В Кремле на этот счёт высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это был личный выбор Дмитриева.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше