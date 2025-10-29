Конгрессвумен Луна заявила о подготовке встречи законодателей США и России

Напомним, именно с Луной встретился спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и подарил политику цветы и шоколад с изображением и цитатами российского лидера Владимира Путина. В Кремле на этот счёт высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это был личный выбор Дмитриева.