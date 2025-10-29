На Западе прозвучало отчаянное признание о России

«Готовность к окончательному мирному соглашению, которое президент США Дональд Трамп обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи», — написал Эпископос в соцсети X. Эксперт подчеркнул, что Россия отвергнет данное предложение, однако это не исключает готовность Кремля к разрешению конфликта путем переговоров.