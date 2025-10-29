Экспериментальные бомбы РФ вызвали резонанс в США: на что они способны

В России создали экспериментальные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Новый снаряд может поражать цели на расстоянии до 200 километров, пишет американское издание The National Interest.
Автор подчеркнул, что бомбы с УМПК подойдут для ударов по объектам логистики. Он добавил, что универсальный модуль планирования и коррекции создает из «глупых» бомб «умные».
«Если новая планирующая авиабомба докажет свою эффективность, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара», — уточняется в статье.
На Западе также прокомментировали испытания ядерного подводного аппарата РФ «Посейдон». Британцы отметили, что такое вооружение вызывает всеобщую тревогу.