Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспериментальные бомбы РФ вызвали резонанс в США: на что они способны

The NI: российские бомбы с УМПК способны поразить цели на расстоянии до 200 км.

Источник: Комсомольская правда

В России создали экспериментальные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Новый снаряд может поражать цели на расстоянии до 200 километров, пишет американское издание The National Interest.

Автор подчеркнул, что бомбы с УМПК подойдут для ударов по объектам логистики. Он добавил, что универсальный модуль планирования и коррекции создает из «глупых» бомб «умные».

«Если новая планирующая авиабомба докажет свою эффективность, она предоставит российским истребителям и бомбардировщикам дополнительный вариант нанесения удара», — уточняется в статье.

На Западе также прокомментировали испытания ядерного подводного аппарата РФ «Посейдон». Британцы отметили, что такое вооружение вызывает всеобщую тревогу.