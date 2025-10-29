Неизвестный смог провести ночь на Эйфелевой башне и скрыться

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина смог незаметно для охраны остаться на ночь на Эйфелевой башне и покинуть ее утром, его разыскивает полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.
По данным издания, мужчина поднялся на монумент 27 октября в 21.35, пройдя по билету, купленному на официальном сайте. В следующий раз его обнаружили на записях камер наблюдения только в 10.20 следующего дня, когда он прошел через турникеты на выход у западной опоры башни.
Сейчас полиция выясняет, чем он занимался всю ночь и как его не обнаружила охрана. Никаких повреждений после его ухода выявлено не было. Две команды кинологов, обследовав все этажи монумента, также не обнаружили ничего подозрительного. При этом, согласно видеозаписям, у подозреваемого на голове была компактная экшен-камера.
В Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), отвечая на запрос Le Parisien, только подтвердили сам факт происшествия и сообщили, что подали жалобу в правоохранительные органы, отказавшись от дальнейших комментариев. -0-