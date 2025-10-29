Неизвестный смог провести ночь на Эйфелевой башне и скрыться

Сейчас полиция выясняет, чем он занимался всю ночь и как его не обнаружила охрана. Никаких повреждений после его ухода выявлено не было. Две команды кинологов, обследовав все этажи монумента, также не обнаружили ничего подозрительного. При этом, согласно видеозаписям, у подозреваемого на голове была компактная экшен-камера.