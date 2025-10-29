«Бельгия исчезнет»: Медведев ответил на идею испытать «Посейдон»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение пользователя социальной сети X — тот озвучил идею об использовании Бельгии в качестве тестовой площадки для «Посейдона».
— Мне кажется, нужно больше испытаний. Используя Бельгию в качестве испытательного полигона, — отметил пользователь под ником SelfMade.
Медведев оценил подобную инициативу. По его словам, в таком случае государство может быть стерто с лица земли.
— Тогда Бельгия исчезнет, — написал политик.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
Недавно Путин также объявил об окончании испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В чем отличительные особенности этого боевого снаряда, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что ВС РФ окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Кроме того, армия также оттесняет врага на Краснолиманском направлении.