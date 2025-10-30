Новости СВО. ВС РФ зачистили Вишнёвое, штурмовики вошли в Даниловку, Путин демонстрирует разгром ВСУ в Красноармейске, 30 октября

Авторы Bloomberg утверждают, что у России есть план победы, а у Киева только выживания. У союзников режима Зеленского вообще нет идей по Украине. Журналисты отмечают, что даже санкции Трампа не повлияли на Москву, к тому же финансирование ВСУ переложено с США на европейские страны. Ещё и зиму обещают суровой.