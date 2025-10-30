Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конгрессе заявили, что экономика США может потерять до $14 млрд из-за шатдауна

Как отмечается в документе, около 650 тыс. федеральных служащих были отправлены в отпуска, а еще 600 тыс. их коллег вынуждены работать, не получая зарплату.

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика США потеряет из-за приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) до $14 млрд. Об этом говорится в докладе бюджетного управления американского Конгресса, сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, около 650 тыс. федеральных служащих были отправлены в отпуска, а еще 600 тыс. их коллег вынуждены работать, не получая зарплату. По оценке аналитиков ведомства, если продолжающийся уже пятую неделю шатдаун завершится в ближайшие дни, то потери составят $7 млрд. Если пауза в работе федерального правительства затянется на шесть недель и закончится в районе 12 ноября, то ВВП потеряет уже $11 млрд. Продолжение шатдауна до конца ноября может обернуться убытками уже в $14 млрд.

При этом темпы роста ВВП США в четвертом квартале могут снизиться на 1−2% в зависимости от длительности шатдауна. -0-

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше