«Белый вождь» и его палачи. Самые лютые азовцы Украины, ставшие целью для российских спецслужб

На деле им, да и вообще всем азовцам* очень далеко до бывшего беркутовца — 50-летнего Андрея Янголенко. Это настоящий монстр, помешанный на оккультизме. Впоследствии оказалось, что именно Янголенко отдавал приказы пытать и казнить в Малой Рогани. Возможно, он стоит и за многими другими преступлениями «Азова»*. Но Янголенко объективно слишком страшен, чтобы его пиарить. Например, он называет себя поэтом и сочиняет музыку. Однако все свои клипы он снимает прямо в зоне боевых действий. Один из последних клипов был посвящён его умершей от ковида жене. На кадрах царила отнюдь не романтика — там мучали военнопленных, а сам Янголенко расчехлял нож и пел.