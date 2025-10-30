Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Она исчезнет»: Медведев ответил на предложение об испытании «Посейдона» на Бельгии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на предложение пользователя социальной сети X, касающееся испытаний новейшего российского оружия. В ходе диалога политик прокомментировал идею об использовании Бельгии в качестве испытательного полигона для подводного аппарата «Посейдон».

Источник: Life.ru

Инициатором дискуссии выступил пользователь под ником SelfMade, который в шутливой форме предложил провести дополнительные испытания с использованием территории европейского государства.

«Мне кажется, нужно больше испытаний… С использованием Бельгии в качестве испытательного полигона», — написал он.

Медведев лаконично ответил, что в таком случае Бельгия может прекратить своё существование.

«Тогда Бельгия исчезнет», — парировал зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев высказывался о характеристиках российского подводного комплекса с ядерной энергетической установкой. Он заявил, что «Посейдон» можно по праву считать оружием «Судного дня», а также поздравил всех «друзей» России с успешным испытанием.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер назвал это «огромным успехом». Этот аппарат, как утверждается, превосходит российские межконтинентальные ракеты «Сарматы».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше