Отношения между Россией и США значительно ухудшились из-за президентства Барака Обамы. Такое мнение в среду, 29 октября, выразила член Конгресса США Анна Паулина Луна.
— Стоит отметить, что президенты от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом, — уточнила она.
По ее словам, позиция движения «Америка превыше всего» (America First) не противоречит улучшению отношений с Россией и мирному разрешению украинского конфликта, передает РИА Новости.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, считает, что Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о «российском следе».
Директор национальной разведки США Тулси Габбард добавила, что действия Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом российском следе в американских выборах являлись покушением на государственную измену.
Президент США Дональд Трамп также обвинил Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в 2016 году.