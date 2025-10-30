СМИ: в Киеве считают, что предстоящая зима может стать катастрофической

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящая зима в случае коллапса энергетической системы может стать катастрофической для Украины, считают в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
В материале газеты отмечено, что серьезные повреждения получили 55−60% объектов украинской газовой инфраструктуры.
«Предстоящая зима будет самой тяжелой», — приводит издание слова неназванного источника в Киеве.
28 октября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что грядущая зима будет решающей для Украины. В свою очередь министр экономики Катерина Райхе во время визита в Киев в конце октября сообщила о решении Германии увеличить взносы в фонд поддержки энергетики Украины еще на 30 млн евро — до 450 млн евро. 27 октября Райхе создала рабочую группу по вопросам поставок Киеву мобильных отопительных систем, трансформаторов, кабелей для восстановления энергетической инфраструктуры. -0-