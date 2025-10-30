МИД Украины объявил о закрытии посольства в Гаване

Украина закрывает посольство на Кубе и понижает уровень дипотношений с этой страной. Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига, информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений», — такое высказывание Сибиги приводится в Telegram-канале украинского МИД.
Тем временем российская Государственная дума на очередном заседании одобрила соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Документ, подготовленный правительством РФ, был подписан в Гаване 13 марта 2025 года и в Москве 19 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что украинская сторона приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа после того, как это латиноамериканское государство заявило о признании новых регионов неотъемлемой частью территории РФ.