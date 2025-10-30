Лидер оппозиции Нидерландов объявил об уходе с поста после проигрыша на выборах

Согласно им, альянс получает 20 депутатских мандатов, теряя пять мест в парламенте. «Конечно, я крайне разочарован нашими результатами, потому что мы были так усердны в предвыборной борьбе», — заявил Тиммерманс в эфире телеканала NOS. По его оценке, блоку и ему лично «не удалось убедить достаточное количество граждан» поддержать их. «Я беру на себя полную ответственность за это. Вот почему я хочу передать пост лидера альянса следующему поколению», — подчеркнул Тиммерманс.