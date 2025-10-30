Польша оставила бессрочный запрет на импорт украинского зерна

А ранее Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища после прекращения импортных поставок через Польшу. Импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, был остановлен утром 20 октября из-за плановых работ по модернизации на соединительной точке между системами двух стран. В результате Украина временно прекратила пополнение запасов топлива на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры.