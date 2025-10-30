Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша оставила бессрочный запрет на импорт украинского зерна

Варшава оставила в силе ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Польши, прежняя схема полной либерализации поставок завершилась, и в силу вступают новые правила.

Источник: Life.ru

Ведомство уточнило, что соглашение возвращает торговлю к нормам Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, однако не включает все предложения польской стороны, направленные на снижение влияния импорта на местное сельхозпроизводство.

Квоты и объёмы экспорта украинской продукции теперь регулируются на уровне Евросоюза. В Польше при этом сохраняется бессрочный запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и ряда переработанных товаров, ограничивая доступ украинских поставок исключительно к польскому рынку.

А ранее Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища после прекращения импортных поставок через Польшу. Импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, был остановлен утром 20 октября из-за плановых работ по модернизации на соединительной точке между системами двух стран. В результате Украина временно прекратила пополнение запасов топлива на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше