Азербайджан лишил телеканал BBC аккредитации и ликвидировал представительство

Ранее Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что активное взаимодействие между двумя странами обладает серьёзным геополитическим значением в контексте открытия новых транспортных маршрутов на пространстве Евразии. Напомним, что в начале августа 2025 года по итогам вашингтонской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана была принята декларация о парафировании согласованного текста мирного договора. Ереван также выразил готовность сотрудничать с Соединёнными Штатами и третьими сторонами в создании «Маршрута Трампа», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.