Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан лишил телеканал BBC аккредитации и ликвидировал представительство

Согласно сообщению юридического отдела Агентства по развитию медиа Азербайджана, распространённому местным агентством АПА, представительство BBC в стране было закрыто, а его сотрудники лишены аккредитации.

Источник: Life.ru

В заявлении говорится, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства продолжали журналистскую деятельность на территории страны. Его деятельность не была предусмотрена международными договорами, поэтому представительство ликвидировали, а сотрудников лишили аккредитации.

«В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство и исключили его из государственного реестра юридических лиц, а также аннулировали аккредитацию его сотрудников», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что у представительства BBC в Азербайджане отсутствуют правовые основания для деятельности.

Ранее Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что активное взаимодействие между двумя странами обладает серьёзным геополитическим значением в контексте открытия новых транспортных маршрутов на пространстве Евразии. Напомним, что в начале августа 2025 года по итогам вашингтонской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана была принята декларация о парафировании согласованного текста мирного договора. Ереван также выразил готовность сотрудничать с Соединёнными Штатами и третьими сторонами в создании «Маршрута Трампа», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше