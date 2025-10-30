Зеленский сообщил о подготовке новых санкций против России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию пользователей социальных сетей на новые санкции США против России. По его словам, в Кремле учитывают как насмешки и шутки в интернете, так и более серьёзные аналитические оценки. Президент США Дональд Трамп сообщил, что новые антироссийские санкции являются очень сильными и якобы способны оказать значительное воздействие. Республиканец выразил несогласие с позицией президента РФ Владимира Путина относительно недостаточной эффективности ограничений.