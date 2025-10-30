Адмирал Попов одним словом оценил возможные последствия применения «Посейдона»

В случае применения российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон» последствия для противника будут ужасающими. Такой прогноз сделал адмирал Вячеслав Попов, который в 1997—2001 годах был командующим Северным флотом РФ.
«“Посейдон” по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения — ужасающие», — цитирует эксперта РИА Новости.
Напомним, РФ испытала ядерный дрон «Посейдон», равных которому нет в мире. Вот что Владимир Путин рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах», самом мощном оружии.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня. Также Медведев заявил, что в это оружие может стереть с лица земли страну, сопоставимую по размерам с Бельгией.