Адмирал Попов одним словом оценил возможные последствия применения «Посейдона»

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня. Также Медведев заявил, что в это оружие может стереть с лица земли страну, сопоставимую по размерам с Бельгией.