Адмирал Попов одним словом оценил возможные последствия применения «Посейдона»

Адмирал Попов: Последствие применения «Посейдона» для врага будут ужасающими.

Источник: Комсомольская правда

В случае применения российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон» последствия для противника будут ужасающими. Такой прогноз сделал адмирал Вячеслав Попов, который в 1997—2001 годах был командующим Северным флотом РФ.

«“Посейдон” по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения — ужасающие», — цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, РФ испытала ядерный дрон «Посейдон», равных которому нет в мире. Вот что Владимир Путин рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах», самом мощном оружии.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» можно рассматривать как оружие Судного дня. Также Медведев заявил, что в это оружие может стереть с лица земли страну, сопоставимую по размерам с Бельгией.

